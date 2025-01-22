Пензенец остался без машины после вывоза мусора

22.01.2025 | 14:56

У 44-летнего пензенца, севшего за руль пьяным, конфисковали Volkswagen Passat.

30 октября прошлого года нетрезвый мужчина решил вывезти мусор со двора и на обратном пути, на улице Краснова, заметил, что за ним едет патрульный автомобиль ДПС, из которого к нему обращаются по громкоговорителю.

«Он остановил автомобиль, испугался и попытался убежать, однако, поняв тщетность своих намерений, вернулся и прошел освидетельствование, подтвердившее алкогольное опьянение», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В процессе разбирательства горожанин совершил еще один опрометчивый поступок: он продал машину знакомому, чтобы не лишиться ее. При этом Volkswagen фактически остался у горожанина.

В итоге пензенцу, уже привлекавшемуся к административной ответственности за пьяную езду, назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на полтора года. Машину изъяли в доход государства.