Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 16 января

15.01.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 16 января, ожидается небольшой снег. Температура опустится до -4…-9 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет пасмурно, около 5 градусов мороза.

Днем прогнозируется облачная погода, местами в регионе пройдет небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с. Термометр покажет -2…-7 градусов.

16 января в народном календаре назван Прокопьевым днем. По погоде в эту дату судили о том, каким будет март - теплым или холодным. Если снег шел с утра до вечера, то ночью ожидали мороза.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе погода в области будет неустойчивой. Атмосферные фронты циклонических вихрей принесут снегопады различной интенсивности, ветер усилится. В отдельные дни из-за влияния антициклона обойдется без осадков.