Сетевое издание|18+|Среда|15 янв 2025|23:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 16 января

Печать
Telegram

В Пензенской области в ночь на четверг, 16 января, ожидается небольшой снег. Температура опустится до -4…-9 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет пасмурно, около 5 градусов мороза.

Днем прогнозируется облачная погода, местами в регионе пройдет небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с. Термометр покажет -2…-7 градусов.

16 января в народном календаре назван Прокопьевым днем. По погоде в эту дату судили о том, каким будет март - теплым или холодным. Если снег шел с утра до вечера, то ночью ожидали мороза.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе погода в области будет неустойчивой. Атмосферные фронты циклонических вихрей принесут снегопады различной интенсивности, ветер усилится. В отдельные дни из-за влияния антициклона обойдется без осадков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте