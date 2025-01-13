Водителя КамАЗа, обматерившего сотрудника ДПС на М-5, наказали

13.01.2025 | 20:46

В Спасском районе Пензенской области привлекли к административной ответственности водителя КамАЗа, который накричал на сотрудника ДПС и отказался показывать ему документы.

Инцидент произошел 10 января на трассе М-5. Мужчина не пропустил пешехода и был остановлен сотрудниками полиции.

Старший инспектор ДПС потребовал, чтобы водитель предъявил удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Тот не повиновался и вместо этого стал кричать, используя нецензурную брань.

В суде водитель признал вину.

Учитывая этот факт как смягчающее обстоятельство, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей, сообщили в Спасском районном суде.