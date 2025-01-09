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Из жизни

В Пензе наказали водителя, катавшего отчаянных подростков

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В Пензе полиция нашла водителя машины, из которой, рискуя жизнью, на ходу высунулись пассажиры.

Видео появилось в соцсети 7 января. По дороге движется автомобиль Renault Sandero, а из его окон с правой стороны высунулись два подростка. Один из них сидит на раме окна переднего пассажирского сиденья, второй держит в руке телефон и, по-видимому, ведет съемку.

Автор указал, что нарушение было замечено в микрорайоне Свинтрест.

Поведение юных пассажиров вызвало негодование комментаторов, которые призвали ГАИ немедленно отреагировать.

Так и произошло. При этом ответственность понес 52-летний водитель Renault. Как сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области, на горожанина был составлен протокол за перевозку людей вне кабины автомобиля.

«За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - добавили в отделении пропаганды ведомства.

Это не единичный случай, когда в Пензе водители нарушают правила перевозки пассажиров, за что их наказывают штрафами. Так, в марте 2024 года из окна машины, ехавшей по улице Лермонтова, по пояс высунулась полуобнаженная пассажирка. Водителя быстро нашли. Им оказался житель областного центра 1998 года рождения.

В апреле автомобилист не позаботился о безопасности маленького пассажира: ребенок вылез из окна автомобиля по грудь, оперся руками о стекло и так ехал.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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