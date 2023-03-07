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Из жизни

Полуобнаженная пензячка задала настроение водителям перед 8 Марта

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Во вторник, 7 марта, на улице Лермонтова, перед ее пересечением с Калинина, полуобнаженная пассажирка автомобиля «Лада» поделилась с прохожими и водителями предпраздничным настроением.

Видео с девушкой появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах она в одном нижнем белье высунулась по пояс из окна машины, машет руками и словно двигается под музыку.

«Доброе утро, Пенза! 7 марта. Вот она, сердца нам шлет», - прокомментировала за кадром автор видео.

К приветствию смелой девушки, презревшей 10-градусный мороз, присоединилась и другая пассажирка «Лады», она также высунулась из окна, нарушая правила.

«Что-то они немного задержались с поздравлением. К 23 Февраля это было бы более актуально», - отметил пользователь, оставивший комментарий под видео.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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