Пензенца, перевозившего полуобнаженную девушку, нашли

07.03.2023 | 16:16

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, чьей пассажиркой стала девушка, которая оригинально порадовала жителей Пензы во вторник, 7 марта.

Она в полуобнаженном виде высунулась по пояс из окна автомобиля «Лада-Гранта» на улице Лермонтова, махала руками и двигалась словно под музыку. Вскоре к ней присоединилась другая девушка, находившаяся в салоне «Гранты».

Нарушение правил перевозки пассажиров записали на камеру.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции было проведено административное расследование, в ходе которого был установлен водитель, нарушивший правила дорожного движения. Им оказался житель областного центра 1998 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Автомобилист признал свою вину. В отношении молодого мужчины составили административные протоколы за нарушение части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля) и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями).

За первое нарушение водителю грозит штраф в 1 000 рублей, за второе - 500.