Пензячку напугали клопы, облепившие липы на улице Октябрьской

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Пензячку напугали клопы, облепившие липы на улице Октябрьской
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В Пензе клопы облепили липы, растущие напротив железнодорожного техникума на улице Октябрьской. «Страшно смотреть», - написала в Сети горожанка.

Пензячку напугали клопы, облепившие липы на улице Октябрьской

По ее словам, нашествие насекомых угрожает деревьям, они могут погибнуть. Женщина призвала соответствующие организации обратить внимание на ситуацию.

«Спешим вас успокоить: клопы-солдатики, которых вы видите напротив железнодорожного техникума, не опасны для лип. Они не питаются соком живых деревьев и не могут прогрызть кору. Эти насекомые являются сапротрофами, они перерабатывают мертвую органику (опавшие семена, сухие плоды, погибшие растения) и абсолютно безвредны», - ответили горожанке в городском управлении ЖКХ.

Пензячку напугали клопы, облепившие липы на улице Октябрьской

Скопление клопов-солдатиков на липах в скором времени исчезнет. Они рассредоточатся на участке в поисках сухой травы для зимовки.

Пензячку напугали клопы, облепившие липы на улице Октябрьской

Ранее сообщалось, что в Пензе порядка 5 000 деревьев оказались заражены ясеневой изумрудной златкой. Из-за вредителя пострадали многие зеленые зоны, например скверы Белинского, Пушкина, Детский и Комсомольский парки. Теперь областной центр нуждается в масштабном озеленении.

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