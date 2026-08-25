Пензячку напугали клопы, облепившие липы на улице Октябрьской

В Пензе клопы облепили липы, растущие напротив железнодорожного техникума на улице Октябрьской. «Страшно смотреть», - написала в Сети горожанка.

По ее словам, нашествие насекомых угрожает деревьям, они могут погибнуть. Женщина призвала соответствующие организации обратить внимание на ситуацию.

«Спешим вас успокоить: клопы-солдатики, которых вы видите напротив железнодорожного техникума, не опасны для лип. Они не питаются соком живых деревьев и не могут прогрызть кору. Эти насекомые являются сапротрофами, они перерабатывают мертвую органику (опавшие семена, сухие плоды, погибшие растения) и абсолютно безвредны», - ответили горожанке в городском управлении ЖКХ.

Скопление клопов-солдатиков на липах в скором времени исчезнет. Они рассредоточатся на участке в поисках сухой травы для зимовки.

Ранее сообщалось, что в Пензе порядка 5 000 деревьев оказались заражены ясеневой изумрудной златкой. Из-за вредителя пострадали многие зеленые зоны, например скверы Белинского, Пушкина, Детский и Комсомольский парки. Теперь областной центр нуждается в масштабном озеленении.