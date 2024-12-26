В Каменке защитили мать пропавшего без вести участника СВО

26.12.2024 | 16:32

В Каменке мать участника СВО долгое время пыталась узнать о его судьбе. Вести от сына не приходили, запросы в войсковую часть, к которой мужчина был приписан, не давали результата.

Горожанке порекомендовали обратиться в юридическую фирму, которая якобы помогает в розыске без вести пропавших бойцов и оформлении нужных документов.

28 августа этого года она заключила с организацией договор об оказании услуг. Юристы должны были провести правовой анализ и подготовить документы для решения вопросов о признании сына погибшим и получении всех причитающихся в таком случае выплат.

Для оплаты услуг женщине пришлось взять взаймы 140 000 рублей.

2 сентября наконец пришло сообщение из войсковой части, что сын числится пропавшим без вести. Таким образом, информация появилась без участия юристов.

Клиентка попросила фирму вернуть уплаченные деньги, однако ничего не получила. Каменский городской суд, руководствуясь законодательством о защите прав потребителей, потребовал взыскать с ООО нужную сумму.

Кроме того, юристы должны заплатить компенсацию морального вреда (2 000 рублей), штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя (71 000). Общая сумма, которую присудили матери пропавшего, - 213 000 рублей.

Решение в силу пока не вступило, сообщили в Каменском городском суде.