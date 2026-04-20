Спецтехника откачивает воду у «Лемана Про» и в Цыганском Поселке

Утром в понедельник, 20 апреля, в Пензе приступили к ликвидации подтоплений на «Гидроударной улице» в Арбекове - дороге у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей - и в Цыганском Поселке.

19 апреля и в ночь на 20-е число в Пензе шел дождь. В результате, как обычно, появился Арбековский пролив у гипермаркета «Лемана Про».

Некоторые автомобили, пытаясь преодолеть его, получили гидроудар и остались посреди дороги. Одному из водителей пришлось ждать помощи на крыше своей машины. «В итоге трактор спас мужчину, посадив его на ковш», - уточнили очевидцы.

Как уточнили в мэрии, для устранения подтопления задействована спецтехника, в том числе передвижная насосная станция, две мотопомпы, две илососных машины.

Параллельно занялись откачкой воды с территории насосной станции в районе Цыганского Поселка. «Здесь также привлечены насосы и мотопомпы», - сообщили в мэрии.