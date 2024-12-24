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Из жизни

В Пензенском районе большегруз MAN вызволили из снежного плена

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Утром во вторник, 24 декабря, в Пензенском районе водитель грузовика MAN, ехавший из Каменки в Пензу, оказался в сложной ситуации.

На трассе Тамбов - Пенза он остановился на площадке для отдыха, а вновь выехать на дорогу не смог, поскольку застрял в снегу.

Мужчина обратился за помощью к сотрудникам ДПС, которые несли службу. Они остановили проезжавший мимо КамАЗ. Шофер согласился помочь отбуксировать застрявший большегруз. MAN вытащили на проезжую часть.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и отзывчивого коллегу за помощь и продолжил свой путь.

«Если нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили водителям в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео областной ГАИ
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