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Из жизни

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 23 декабря

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 23 декабря, по сообщению синоптиков Приволжского УГМС, местами пройдет мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Температура опустится до -4…-9 градусов.

Утром пасмурно, прогнозируется небольшой снег. Термометры покажут около -2…-3.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, слабый гололед. Порывы юго-восточного ветра достигнут 8-13 м/с. Температура воздуха окажется в пределах 0…-5 градусов.

Слабые морозы и мокрый снег в Пензенской области - результат влияния поля пониженного давления.

23 декабря в народном календаре - день святого мученика Мины. Облака, плывущие по небу, сулили скорое похолодание. Если снег разносило ветром, то ожидали засушливого лета.

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