Сетевое издание|18+|Среда|18 дек 2024|01:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Тамале осудили бывшего начальника пожарно-спасательной части

Печать
Telegram

В Тамале бывшего сотрудника МЧС осудили за растрату. Он позволял родственнику пользоваться служебной топливной картой.

В июле мужчина работал начальником местной пожарно-спасательной части № 42.

«В целях оказания финансовой помощи сельскохозяйственному предприятию, руководителем которого являлся его отец, неоднократно оплачивал заправку грузовых автомобилей организации с вверенной ему топливной карты, выданной ГУ МЧС России по Пензенской области в целях заправки автотранспорта пожарно-спасательной части», - сообщили в прокуратуре региона.

Всего по карте в машины было залито 600 литров дизельного топлива на 38 469 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. В суде он признал вину, раскаялся и возместил ущерб. За растрату с использованием служебного положения его оштрафовали на 130 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте