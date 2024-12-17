В Тамале осудили бывшего начальника пожарно-спасательной части

17.12.2024 | 16:35

В Тамале бывшего сотрудника МЧС осудили за растрату. Он позволял родственнику пользоваться служебной топливной картой.

В июле мужчина работал начальником местной пожарно-спасательной части № 42.

«В целях оказания финансовой помощи сельскохозяйственному предприятию, руководителем которого являлся его отец, неоднократно оплачивал заправку грузовых автомобилей организации с вверенной ему топливной карты, выданной ГУ МЧС России по Пензенской области в целях заправки автотранспорта пожарно-спасательной части», - сообщили в прокуратуре региона.

Всего по карте в машины было залито 600 литров дизельного топлива на 38 469 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. В суде он признал вину, раскаялся и возместил ущерб. За растрату с использованием служебного положения его оштрафовали на 130 000 рублей.