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Из жизни

Олег Мельниченко рассказал о трагедии в жизни своей кошки

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На прямую линию с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась во вторник, 10 декабря, обратилась воспитанница Спасского детского дома - 13-летняя Ольга, мечтающая о котенке.

Уточнив, что пожелание не нарушит никакие нормы совместного проживания, глава региона пообещал девочке помочь с питомцем и рассказал о том, какие животные есть у него самого.

«У меня кот, кошка и 2 собаки. На самом деле 3: у меня дочь учится в Нижнем Новгороде в архитектурно-строительном университете, она одну забрала туда. Кот классический - черный, как в той песне (я несуеверный), а кошечка - это его котенок.

У кошки в жизни трагедия произошла: она в борьбе с грызунами потеряла 1 заднюю лапу, потому что крыса покусала, произошло нагноение, пришлось ампутировать. Поэтому она у меня трехлапая», - объяснил Олег Мельниченко.

По его словам, случившееся никак не изменило отношение семьи к животному и тем более отношение питомца к хозяевам.

«Живет, я считаю, счастливой кошачьей жизнью. Я ее зову трехлапка», - заключил губернатор.

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Источник — фото областного правительства
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