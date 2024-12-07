8 декабря в Пензенской области температура опустится до -13

07.12.2024 | 16:04

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 8 декабря, ожидается похолодание до -8...-13 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Ночь пройдет преимущественно без осадков, порывы южного ветра достигнут 8-13 м/с. Утром будет пасмурно, -5...-7 градусов.

Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Термометр покажет -2...-7 градусов. Снегопадов не ожидается. Ветер сохранит направление и скорость порывов.

8 декабря в народном календаре - Клим Холодный. По погоде в этот день судили о будущем лете. Так, снегопад предвещал дождливый сезон.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные в Пензенской области на погоду станет влиять антициклон, теплый воздух в регион принесет южный ветер. В некоторых районах пройдет небольшой снег.