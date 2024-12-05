Вадим Супиков откликнулся на просьбу жителей улицы Урицкого

Благодаря поддержке председателя регионального Законодательного собрания Вадима Супикова на улице Урицкого в Пензе оперативно решили коммунальную проблему.
Обращение от местных жителей поступило спикеру 2 декабря во время приема граждан, проводившегося в рамках депутатской деятельности.
Горожане рассказали, что уже 2 месяца не могут добиться ремонта водоразборной колонки. Из-за этого им приходится носить воду с соседней улицы.
Вадим Супиков откликнулся на просьбу о помощи и обратился в Горводоканал. Ресурсники уже заменили колонку.
Избиратели поблагодарили парламентария за содействие.
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