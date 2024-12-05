Вадим Супиков откликнулся на просьбу жителей улицы Урицкого

05.12.2024 | 14:15

Благодаря поддержке председателя регионального Законодательного собрания Вадима Супикова на улице Урицкого в Пензе оперативно решили коммунальную проблему.

Обращение от местных жителей поступило спикеру 2 декабря во время приема граждан, проводившегося в рамках депутатской деятельности.

Горожане рассказали, что уже 2 месяца не могут добиться ремонта водоразборной колонки. Из-за этого им приходится носить воду с соседней улицы.

Вадим Супиков откликнулся на просьбу о помощи и обратился в Горводоканал. Ресурсники уже заменили колонку.

Избиратели поблагодарили парламентария за содействие.