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Из жизни

Уснул за рулем: виновник ДТП избежал наказания благодаря дочери

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В Наровчатском районе суд прекратил уголовное дело о ДТП после примирения отца и дочери.

Авария случилась 27 июня, когда они на автомобиле Тойота Noah возвращались домой, в Ленинградскую область, с отдыха, проведенного в Краснодарском крае.

Около 7 утра на 35-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат 55-летний глава семейства, находившийся за рулем около 15 часов, уснул во время движения.

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Все 5 пассажиров (в том числе трое малолетних детей) получили травмы разной степени тяжести.

Дочь, здоровью которой был причинен тяжкий вред, во время судебного разбирательства заявила ходатайство о прекращении возбужденного в отношении отца дела в связи с примирением сторон.

Мужчина признал вину, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей материальный ущерб, компенсировал моральный вред, поэтому заявление было удовлетворено, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

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Источник — фото из материалов дела предоставлено Наровчатским районным судом
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