В первый день зимы в Пензенской области прогнозируется туман

30.11.2024 | 16:27

В ночь на воскресенье, 1 декабря, в Пензенской области местами ожидается туман. Существенных осадков синоптики Приволжского УГМС не прогнозируют, однако предостерегают: вероятен слабый гололед.

Температура воздуха составит 0…-5 градусов. Утром будет пасмурно, без осадков, около -1 градуса.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра достигнут 6-11 м/с. Термометр покажет +2…-3 градуса.

Согласно народным приметам, если день 1 декабря порадует теплом и обойдется без осадков, то вся зима будет солнечной и мягкой.

По словам синоптиков, в первых числах декабря на погоду в регионе будет влиять антициклон, в отдельных районах возможен небольшой снег. Западный и юго-западный ветры закачают в область теплый для сезона воздух.