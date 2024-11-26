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Из жизни

Кузнечанка в детском саду отомстила 4-летней девочке за дочь

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36-летнюю жительницу Кузнецка оштрафовали за причинение боли 4-летней девочке в детском саду.

В июле этого года женщина вечером пришла в дошкольное учреждение, взяла чужого ребенка за руку, подвела к двери группы и начала дергать за волосы, так что в области луковиц на затылке появились кровоизлияния. На правом предплечье после такого общения у малышки образовался кровоподтек.

Как позже выяснилось, перед этим кузнечанка узнала от одной из родительниц, что девочка якобы дергала ее дочь за волосы.

Во время разбирательства женщина не признала вину, заявив, что просто попросила обидчицу больше не трогать дочь. Однако подтвердилось обратное.

В итоге жительнице Кузнецка назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе районного суда.

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