С кузнечанина требуют деньги, предоставленные по соцконтракту

18.11.2024 | 20:26

Кузнечанина обязали вернуть деньги, полученные в рамках соцконтракта на предпринимательскую деятельность.

В июне 2023 года Социальное управление Пензы выдало мужчине 254 000 рублей на швейное производство трикотажной одежды.

По условиям предоставления госпомощи он обязан был отчитаться о расходовании средств по назначению, однако никаких документов от него не поступило.

Посчитав порядок нарушенным, соцуправление обратилось в суд с требованием взыскать с кузнечанина выплаченную ему сумму.

«Суд посчитал, что план мероприятий по социальной адаптации ответчиком не выполнен, и пришел к выводу о законности требований истца», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.