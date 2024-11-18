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Из жизни

С кузнечанина требуют деньги, предоставленные по соцконтракту

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Кузнечанина обязали вернуть деньги, полученные в рамках соцконтракта на предпринимательскую деятельность.

В июне 2023 года Социальное управление Пензы выдало мужчине 254 000 рублей на швейное производство трикотажной одежды.

По условиям предоставления госпомощи он обязан был отчитаться о расходовании средств по назначению, однако никаких документов от него не поступило.

Посчитав порядок нарушенным, соцуправление обратилось в суд с требованием взыскать с кузнечанина выплаченную ему сумму.

«Суд посчитал, что план мероприятий по социальной адаптации ответчиком не выполнен, и пришел к выводу о законности требований истца», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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