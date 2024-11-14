Горводоканал устранил утечку на улице Курской

14.11.2024 | 18:46

В Веселовке случилась коммунальная авария: в водопроводном колодце на Курской, 81а, не выдержало резьбовое соединение муфты на стальной трубе диаметром 100 миллиметров.

По каждой заявке специалисты пензенского Горводоканала сразу выезжают на место прорыва, оценивают ситуацию, только после этого ее ставят в график по устранению.

«В приоритете - социальные объекты: школы, садики, больницы - те, что находятся без холодного водоснабжения или с пониженным давлением, - а также аварии на магистральных дорогах и водоводах большого диаметра. После этого берем в работу уже следующие утечки, меньшего масштаба, так же получилось и на улице Курской», - рассказал заместитель технического директора «РКС-Пенза» Антон Пивоваров.

Стоит отметить, что износ сетей по всему городу высок. Именно в этом причина такого количества прорывов. Аварийно-диспетчерская служба Горводоканала принимает в день по 10 заявок о коммунальных происшествиях различного масштаба. Заниматься одновременно всеми аварийные бригады не могут.

На улице Курской утечку устранили. Бригада заменила неисправное соединение за несколько часов.