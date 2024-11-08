Житель Татарстана заплатит за вынужденную остановку в Пензе

08.11.2024 | 10:05

В Пензе 43-летнего жителя Татарстана сняли с поезда, который следовал из Перми в Новороссийск.

В пути пьяный мужчина ругался матом, мешал другим пассажирам, на замечания проводника не обращал внимания.

На перегоне Пенза-IV - Пенза-I, стоя в тамбуре вагона, он без реальной необходимости сорвал стоп-кран, что привело к экстренному торможению состава.

По прибытии на станцию Пенза-I полицейские сняли нарушителя с поезда и оформили на него 2 административных протокола - за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

По первому пункту ему назначили штраф в размере 510 рублей, по второму - 2 000 рублей, сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.