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Из жизни

Белой нутрии, обитавшей в центре Пензы, нашли дом

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Для самца нутрии, ютившегося под Бакунинским мостом в Пензе, найдены дом и заботливые руки. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала общественный инспектор в области обращения с животными Алина Кондрашова.

Ранее стало известно, что в центре Пензы обосновалась нутрия белого цвета. Пензенцы заметили, что грызун ручной, и откликнулись на просьбу подкормить его овощами и корнеплодами.

Белой нутрии, обитавшей в центре Пензы, нашли дом

В четверг, 6 ноября, нутрию увидела жительница Пензы, гулявшая с детьми вдоль Суры. Женщина знала о зверьке, поэтому сообщила волонтерам и оставалась до тех пор, пока Алина Кондрашова не приехала с переносной клеткой.

В качестве приманки грызуну предложили тыкву, и он сам зашел в переноску.

«Это молодой самец. Он ориентирован на человека - раньше подходил к рыбакам, просил еду и принимал угощение. У него травмированы лапы, потеряна половина хвоста, сколот зуб, ранены десны. И для своего вида он мелкий», - рассказала Кондрашова.

Опеку над Снежком - так назвали нутрию за окрас - взял клуб водного туризма, реализующий ряд социальных проектов.

Пензенцев просят больше не приносить угощение для нутрии на берег Суры.

«Есть вероятность, что Снежка завели в качестве домашнего животного, а потом «отпустили на волю». Нужно помнить: нутрия - это не домашний любимец, содержать ее в квартире сложно и затратно. Это второй представитель вида, отловленный в Пензе в этом году. Первую нутрию отправили в зоопарк», - завершила Алина Кондрашова.

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Источник — фото, видео Алины Кондрашовой
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