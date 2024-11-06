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Из жизни

7 ноября в Пензенской области немного потеплеет

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В Пензенской области в ночь на четверг, 7 ноября, термометр покажет -1…-6 градусов. По прогнозам Приволжского УГМС, местами пройдет умеренный снег. Ожидается гололедица.

Утро будет пасмурным, вероятен мокрый снег. Температура поднимется до -2…0 градусов, которые будут ощущаться как -6.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают небольшой мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы достигнут 9-14 м/с. Температура воздуха составит -1…+4 градуса.

Ранее синоптики обещали, что в четверг в регионе ожидаются наиболее интенсивные осадки смешанного характера, так как над Сурским краем пройдет атмосферный фронт. Ветер изменит направление и принесет потепление.

7 ноября в народном календаре - Дедовские плачи, день поминовения усопших. Согласно приметам, небо в тусклых звездах в эту дату предвещало скорые холод и ненастье. То же означал и завывающий ветер.

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