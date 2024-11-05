Поселившаяся у Бакунинского моста нутрия может погибнуть

05.11.2024 | 11:37

Жители Пензы пытаются помочь нутрии, которую стали замечать в центре города. Животное белого цвета, в первый раз его сняли на видео 31 октября у Бакунинского моста.

«Может, кто-то потерял его (грызуна. - Прим. ред.)? Он как будто ручной, подходил к нам и даже давал себя погладить. Похож на морскую свинку», - написал автор ролика в соцсети «ВКонтакте».

3 ноября появились кадры с нутрией, снятые под мостом имени В. П. Капашина на улице Набережная Реки Пензы. Животное бегало по площадке, не боясь близкого присутствия людей.

«Скорее всего, домашняя сбежала. Их же, как кроликов, разводят. Мясо вкусное. Частный сектор рядом. Зверь из клетки убежал, но людей помнит и не боится», - предположил один из комментаторов.

Пензенцы опасаются, что животное погубят холод и голод. Некоторые изъявили желание забрать его себе.

Во вторник, 5 ноября, председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов призвал горожан позаботиться о нутрии.

«В г. Пензе на реке Суре под Бакунинским мостом рыбаками замечена взрослая нутрия. Увы, на вольных хлебах зиму она там точно не переживет - зверька желательно отловить и передать, но куда? Зоопарк вряд ли возьмет. Остаются разводчики нутрий в частном секторе. Пока суть да дело, животное можно подкормить овощами, корнеплодами», - написал Полумордвинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».