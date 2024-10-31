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Из жизни

В Пензе спасли молодого пациента с запущенным раком

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В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко экстренно прооперировали молодого мужчину с желудочным кровотечением.

При дообследовании у пациента нашли опухоль желудка со стенозом выходного отдела.

«На фоне медикаментозной терапии кровотечения носили рецидивирующий характер, что явилось показанием к экстренному оперативному вмешательству», - рассказал хирург Денис Логачев.

Мужчине провели гастрэктомию и D2 лимфодиссекцию. После операции его направили в онкологическое отделение для радикальной терапии.

«Сейчас пациент проходит амбулаторное лечение у онколога», - добавили в региональном минздраве.

По словам главврача больницы Александра Никишина, в последнее время специалисты сталкиваются с различными осложнениями онкологических заболеваний, однако у медиков есть возможность решать такие проблемы во взаимодействии с областным онкодиспансером. Лечение профильных пациентов проводят в одном месте, что значительно повышает шансы на выздоровление.

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Источник — фото областного минздрава
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