1 ноября в Пензенской области ожидаются ветер и гололедица

31.10.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на 1 ноября прогнозируется облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Поскольку температура опустится ниже нуля, синоптики Приволжского УГМС предупредили о слабом гололеде на дорогах.

Утром ожидается пасмурная погода, температура около +2 градусов, которые будут ощущаться как -6.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. Синоптики ожидают умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Термометр покажет +1…+6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, с порывами 8-13 м/с. Местами его порывы достигнут 18-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что из-за температурных колебаний в начале ноября обстановка на пензенских дорогах сильно осложнится.