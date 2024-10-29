Пензячку обязали вывезти более 200 животных

29.10.2024 | 16:16

В Пензе суд признал незаконной деятельность приюта для животных в Железнодорожном районе. Кошек и собак потребовали вывезти.

В суд обратилась пензячка, чей дом и участок расположены рядом с территорией, где содержатся питомцы. По словам женщины, соседка организовала приют в 2014-2015 годах. В 2016-м участок огородили двухметровым забором.

Пензячка пожаловалась на постоянный запах нечистот, идущий от соседнего участка, вой и лай. Из приюта сбегают кошки, справляют нужду на участке и перекапывают все культурные растения, из-за чего они не приживаются. Когда соседка моет вольеры и территорию, грязная вода стекает к заявительнице на участок и застаивается, поэтому у дома всегда грязно.

Также женщина рассказала суду, что у сына-инвалида от постоянного лая начинает болеть голова и приходится давать таблетки. Кроме того, ему нужны свежий воздух, проветривания, прогулки, недоступные из-за запахов и шума.

Соседство с приютом привело к появлению на территории больших крыс, отрава против них не помогает. Горожанка опасается, что грызуны уничтожат дом 1905 года постройки. Ее тревожит и риск пожара, поскольку у соседки уже дважды были возгорания.

Пензячка пыталась продать недвижимость, но всех потенциальных покупателей отталкивали вой, лай и неприятный запах.

Женщина попросила суд признать деятельность по содержанию приюта для животных незаконной.

Ответчица не признала исковые требования и пояснила: никакого приюта нет, все животные ее личные. В 2010 году было всего 5 собак, а после выхода статьи в газете ей регулярно стали подкидывать животных.

Также она рассказала, что собак содержит в вольерах (их сейчас 21, рассчитанных на 2-4 особи), в каждом - по 1-2 будки (всего 11). Кошки живут в доме, их около 160. У них своя огороженная территория, сверху натянута сетка, есть лотки, миски, подносы с кормом.

Так как денег на содержание животных не хватает, женщине помогают другие люди. Когда кто-то из питомцев заболевает, то горожанка сообщает об этом и неравнодушные откликаются.

Женщина подтвердила, что на ее участке действительно завелись крысы. По ее мнению, это случилось из-за того, что по соседству разводят кур. Пензячка добавила, что в последнее время стала подкармливать грызунов, чтобы у собак оставалось достаточно корма и не было конфликтов из-за него.

Как сообщили в Железнодорожном районном суде Пензы, специалисты провели исследования и испытания на территории приюта, а также в доме у истицы и выявили превышение максимально допустимого уровня шума. Землеустроительная экспертиза показала, что часть земельного участка владелица питомника использует не по целевому назначению, поскольку содержит на нем животных, не являющихся сельскохозяйственными.

Суд пришел к выводу, что приют нарушает права и законные интересы истицы на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Ответчицу обязали ликвидировать его. Решение в силу пока не вступило.