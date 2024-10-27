28 октября в Пензенской области ожидается туман

27.10.2024 | 16:05

В Пензенской области в ночь на понедельник, 28 октября, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Ветер слабый и неустойчивый. В некоторых районах пройдет небольшой дождь.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, температура воздуха опустится до +1…+6 градусов.

Утром также возможны туман, небольшой дождь. Термометр покажет около +3 градусов, которые будут ощущаться как +1.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами ожидаются осадки. Ветер останется слабым и неустойчивым. Воздух прогреется до +9 градусов.

Дожди, которые прогнозируют синоптики, в регион принесет атмосферный фронт. Его влияние будет ощущаться и во вторник.