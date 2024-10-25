Жителю Пензенского района помогли отыскать дочь-студентку

Сотрудники транспортной полиции помогли найти в Пензе студентку, которую потеряли родители.
Об исчезновении 18-летней дочери житель села Васильевка Пензенского района сообщил в дежурную часть в среду, 23 октября.
Он пояснил, что девушка уехала на учебу в областной центр, где живет с подругой, но уже несколько дней не выходит на связь. Подруга тоже не знает, где ее искать.
«В течение суток сотрудники отдела уголовного розыска линейного отдела установили место нахождения пропавшей - гостиница железнодорожного вокзала станции Пенза-I», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.
Студентка рассказала, что поругалась с подругой и уехала в гостиницу, не предупредив родителей.
«Информация передана отцу девушки», - добавили в полиции.
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