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Из жизни

Жителю Пензенского района помогли отыскать дочь-студентку

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Сотрудники транспортной полиции помогли найти в Пензе студентку, которую потеряли родители.

Об исчезновении 18-летней дочери житель села Васильевка Пензенского района сообщил в дежурную часть в среду, 23 октября.

Он пояснил, что девушка уехала на учебу в областной центр, где живет с подругой, но уже несколько дней не выходит на связь. Подруга тоже не знает, где ее искать.

«В течение суток сотрудники отдела уголовного розыска линейного отдела установили место нахождения пропавшей - гостиница железнодорожного вокзала станции Пенза-I», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Студентка рассказала, что поругалась с подругой и уехала в гостиницу, не предупредив родителей.

«Информация передана отцу девушки», - добавили в полиции.

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