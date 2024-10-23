24 октября в Пензенской области ожидается сильный ветер

23.10.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 24 октября, термометр покажет +4…+9 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой дождь. Порывы северо-западного ветра местами достигнут 15-18 м/с.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утро выдастся пасмурным, температура около +8 градусов будет ощущаться как +2.

Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер сохранит свое направление – северо-западное. Местами ожидаются порывы 15-18 м/с.

Воздух прогреется до +6…+11 градусов, но из-за ветреной погоды они будут ощущаться как +2.

Ранее синоптики предупредили, что с 23-го числа на погоду в регионе повлияют атмосферные фронты антлантических вихрей. Они принесут облачность, ветер и осадки различной интенсивности, а также низкие температуры.