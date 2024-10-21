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Из жизни

Земетчинец соврал о продаже машины, чтобы не лишиться ее

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43-летний житель поселка Земетчино остался без средства передвижения из-за пристрастия к спиртному.

6 августа этого года нетрезвый мужчина на своем Volkswagen Polo решил поехать с другом в село Оторма. Когда инспектор ДПС остановил водителя и, выявив признаки опьянения, предложил пройти медицинское освидетельствование, тот отказался.

Как выяснилось, аналогичная ситуация была и в июле 2023-го. Тогда водитель также не прошел проверку, и его лишили прав. Однако на путь исправления сельчанин не встал и продолжил ездить без удостоверения.

Чтобы машину не отобрали за повторный отказ, владелец представил договор ее продажи, датированный 29 июля 2024 года. Но никакие документы о сделке в уполномоченные органы на самом деле им не подавались.

В итоге Volkswagen Polo конфисковали, собственнику же назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pxhere.com
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