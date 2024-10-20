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Из жизни

Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев 21 октября

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В ночь на понедельник, 21 октября, в Пензенской области температура опустится до -1…+4 градусов. Осадки не прогнозируются. Об этом рассказали в Приволжском УГМС.

Утром пасмурно. Термометр покажет около +5 градусов, которые будут ощущаться как +1.

Днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Воздух прогреется до +6…+11 градусов. Ветер будет дуть с севера, порывы достигнут 7-12 м/с.

Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник в регион придет антициклон. Это означает, что осадки прекратятся, но температура существенно понизится, особенно в ночные часы.

По народным приметам, если 21 октября на небе низкие облака, то скоро похолодает. Также люди внимательно наблюдали за березами: оставшиеся на них листья означали, что снег выпадет поздно.

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