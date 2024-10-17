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Из жизни

Житель Лунинского района стал добросовестным родителем в зоне СВО

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Житель Лунинского района стал добросовестным родителем, отправившись в зону проведения специальной военной операции.

Мужчина по решению суда должен был выплачивать 1/3 дохода от всех видов заработка на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Но деньги он не перечислял и нигде официально не трудоустраивался.

В итоге житель Лунинского района задолжал детям более 500 тысяч рублей.

«Судебные приставы привлекли недобросовестного отца к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и во избежание уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Через некоторое время он стал примерным отцом - погасил задолженность перед детьми.

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