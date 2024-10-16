В больницу КИМ наведывается за едой необычная птица

16.10.2024 | 10:33

На территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, больше известного как больница КИМ, появился необычный посетитель - молодая галка пестрого окраса.

Снимок птицы опубликован на странице лечебного заведения в соцсети «ВКонтакте». От черно-серых собратьев ее отличают заметные вкрапления белых перьев.

В посте сообщается, что галчонок прижился и большинством голосов сотрудников получил имя Кимушка.

«Сегодня он вновь был замечен у здания пищеблока медучреждения - неспешно прогуливаясь у корпуса, Кимушка то и дело подходил к дверям и легонько стучался клювом. Очевидно, что эта умная птица прекрасно знает, где именно в первую очередь можно рассчитывать на свою порцию завтрака», - рассказал автор.

Жители улицы Красной, где расположен КИМ, уже несколько лет наблюдают среди гнездящихся в этом районе галок птиц с белыми отметинами. По их словам, такие молодые особи появляются каждый год. Видимо, Кимушка принадлежит к птичьей семье, где необычный окрас передается по наследству.