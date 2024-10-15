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Из жизни

В нескольких домах на Ново-Казанской и Измайлова отключат воду

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Жителей нескольких домов на улицах Измайлова и Ново-Казанской ждет отключение холодного водоснабжения.

Оно запланировано на ночь с четверга на пятницу. Воду перекроют с 22:00 17 октября до 7:00 18-го.

Ресурса не будет по следующим адресам:

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 7а, 8, 8в, 10, 10Б, 12, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 22;

- ул. Измайлова, 71, 73, 77, 79, 81, 83.

Как пояснили в Горводоканале, отключение необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе диаметром 200 миллиметров.

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