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Из жизни

Синоптики рассказали, каким будет 10 октября в Пензенской области

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В Пензенской области в ночь на четверг, 10 октября, термометр покажет +4...+9 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Утром прогнозируются пасмурная погода и +8...+9 градусов, которые будут ощущаться как +5.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС. Ветер будет дуть северный, порывы достигнут 8-13 м/с. Термометр покажет +9...+14 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе Пензенская область окажется под влиянием циклонического вихря. Ожидаются осадки и похолодание.

Согласно народным приметам, ветер с севера 10 октября сулил морозную зиму. Сухая погода в этот день предвещала, что осень простоит еще долго.

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