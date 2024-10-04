В Пензе матери ребенка-инвалида пришлось самой делать пандус

04.10.2024 | 20:19

В Пензе матери ребенка-инвалида, которая живет в доме № 19 на улице Ульяновской, пришлось самой установить пандус.

Из-за отсутствия приспособлений и аварийного состояния крыльца пензячка не могла вывозить сына на улицу. Женщина много раз обращалась в управляющую компанию, но безрезультатно.

Использование самодельных помостов небезопасно. На защиту прав ребенка встал следственный комитет. Организована проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», - сообщается в телеграм-канале информационного центра СК России.

В центральном аппарате СК контролируют исполнение этого поручения.