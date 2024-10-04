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Из жизни

В Пензе матери ребенка-инвалида пришлось самой делать пандус

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В Пензе матери ребенка-инвалида, которая живет в доме № 19 на улице Ульяновской, пришлось самой установить пандус.

Из-за отсутствия приспособлений и аварийного состояния крыльца пензячка не могла вывозить сына на улицу. Женщина много раз обращалась в управляющую компанию, но безрезультатно.

В Пензе матери ребенка-инвалида пришлось самой делать пандус

Использование самодельных помостов небезопасно. На защиту прав ребенка встал следственный комитет. Организована проверка.

В Пензе матери ребенка-инвалида пришлось самой делать пандус

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», - сообщается в телеграм-канале информационного центра СК России.

В центральном аппарате СК контролируют исполнение этого поручения.

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Источник — фото - кадры с видео СК РФ
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