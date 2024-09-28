29 сентября в Пензенской области будет тепло и ветрено

28.09.2024 | 15:52

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в Пензенской области температура воздуха опустится до +7…+12 градусов. Прогнозируется малооблачная погода, без осадков.

Утром будет облачно с прояснениями, градусник за окном покажет +13...+17 градусов, а ощущаться температура будет как +8.

Днем, по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается южный ветер, порывы которого местами достигнут 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

Небо будет малооблачным, дождя синоптики не обещают.

«Погода сухая и ветреная. Разведение огня категорически запрещено!» - напомнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.