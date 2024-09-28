Сетевое издание|18+|Суббота|28 сен 2024|16:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

29 сентября в Пензенской области будет тепло и ветрено

Печать
Telegram

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в Пензенской области температура воздуха опустится до +7…+12 градусов. Прогнозируется малооблачная погода, без осадков.

Утром будет облачно с прояснениями, градусник за окном покажет +13...+17 градусов, а ощущаться температура будет как +8.

Днем, по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается южный ветер, порывы которого местами достигнут 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

Небо будет малооблачным, дождя синоптики не обещают.

«Погода сухая и ветреная. Разведение огня категорически запрещено!» - напомнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте