На ул. Циолковского рабочий ударил лопатой возмущенного критика

19.09.2024 | 14:47

В среду, 18 сентября, в пензенских группах во «ВКонтакте» и каналах в Telegram распространилась видеозапись, сделанная на улице Циолковского в областном центре. На ней разговор 2 мужчин заканчивается ударом лопатой.

«В Пензе рабочий ударил прохожего лопатой. Инцидент произошел на улице Циолковского в районе ремонтных работ», - подписан пост.

Конфликт случился из-за того, что мужчина раскритиковал деятельность рабочих. Его возмутило, что пыль с дорог бросали на газон. Второму участнику инцидента - представителю одной из стран ближнего зарубежья - не понравилось, что его снимают. Он также пытался объяснить принцип работы, но оппонент не давал ему высказаться. Итогом стал удар лопаты: рабочий выбил телефон из рук пензенца.

Ролик собрал множество комментариев, мнения горожан разделились: «Ну тут автор сам напросился, мог бы идти дальше и делать свои дела», «Он и не напросился, и мимо не шел, он там работает в магазине», «Лопатой не стоило махать», «Может, и не стоило. Но и телефон в морду тыкать тоже не стоило. Оба хороши. Один самоутвердиться решил, другой силу показал», «Напросился снимающий, а расхлебывать будет несдержанный», «Прежде чем судить, так подумайте: почему оператор так себя повел? За неубранную прилежащую территорию администрация штрафует».

Один из комментаторов заявил, что был свидетелем конфликта. По его словам, работник магазина якобы провоцировал собеседника. «Рабочий говорил, что «будем убирать», но работник магазина не давал объясняться. Лопатой он ударил по телефону, не сотрудника магазина, а тот взял в магазине доску и вернулся, ударил сзади по голове, и есть перелом уха и большая ссадина на шее».

Заметили ролик и в полиции.

«Сотрудники полиции в ходе мониторинга Сети выявили публикацию, в которой утверждается, что рабочий ударил лопатой прохожего на Циолковского. Заявлений в органы по этому поводу не поступало. Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе областного УМВД России.