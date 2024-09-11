Сетевое издание|18+|Четверг|12 сен 2024|01:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

12 сентября в Пензенской области будет теплым и сухим

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на четверг, 12 сентября, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до +11…+16.

Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС. Утром будет облачно с прояснениями, термометр покажет около +18…+20 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность, дождя не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами 7-12 метров в секунду. Температура воздуха летняя: +23…+28 градусов.

В регионе все еще господствует Сибирский антициклон, отсюда и солнечная, сухая погода.

12 сентября в народном календаре - Александров день. Считалось, что если все светлое время суток погода останется хорошей, а вечером на небе появится много звезд, то вся осень будет теплой и сухой.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте