12 сентября в Пензенской области будет теплым и сухим

11.09.2024 | 22:00

В ночь на четверг, 12 сентября, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до +11…+16.

Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС. Утром будет облачно с прояснениями, термометр покажет около +18…+20 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность, дождя не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами 7-12 метров в секунду. Температура воздуха летняя: +23…+28 градусов.

В регионе все еще господствует Сибирский антициклон, отсюда и солнечная, сухая погода.

12 сентября в народном календаре - Александров день. Считалось, что если все светлое время суток погода останется хорошей, а вечером на небе появится много звезд, то вся осень будет теплой и сухой.