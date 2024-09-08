Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 сен 2024|22:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

До +29: пензенцам пообещали жаркую погоду 9 сентября

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области бабье лето в самом разгаре. В ночь на понедельник, 9 сентября, ожидается +8…+13 градусов, а днем будет жарко.

Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.

Утром отправляющимся на работу пензенцам лучше захватить кофту, поскольку температура воздуха будет около +16 градусов. Кроме того, синоптики пообещали облачную с прояснениями погоду.

Днем солнечно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, порывы достигнут 5-10 м/с.

Согласно народным приметам 9 сентября следует присмотреться к желудям, нападавшим с дубов. Если их много, то стоит ожидать суровую зиму.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте