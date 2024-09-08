До +29: пензенцам пообещали жаркую погоду 9 сентября

08.09.2024 | 16:03

В Пензенской области бабье лето в самом разгаре. В ночь на понедельник, 9 сентября, ожидается +8…+13 градусов, а днем будет жарко.

Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.

Утром отправляющимся на работу пензенцам лучше захватить кофту, поскольку температура воздуха будет около +16 градусов. Кроме того, синоптики пообещали облачную с прояснениями погоду.

Днем солнечно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, порывы достигнут 5-10 м/с.

Согласно народным приметам 9 сентября следует присмотреться к желудям, нападавшим с дубов. Если их много, то стоит ожидать суровую зиму.