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Из жизни

2 сентября школьным линейкам не помешает дождь

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 2 сентября, обойдется без осадков. Термометр покажет +9...+14 градусов. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет ясная погода, около +20 градусов, что порадует школьников и родителей, отправляющихся на праздничные линейки.

Днем ожидается малооблачная погода, вероятность осадков очень низкая. Порывы юго-восточного ветра достигнут 4-9 м/с. Воздух прогреется до +24...+29 градусов.

Согласно народным приметам, если 2 сентября облака в небе высоко, то стоит ожидать хорошую погоду в ближайшее время. Низкие облака - к дождям.

В центре погоды «Фобос» отметили, что Пензенская область пока еще остается во власти солнечного антициклона, однако в регион начинает поступать более прохладный воздух, поэтому дневная температура будет снижаться.

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