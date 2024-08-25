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Из жизни

26 августа в Пензенской области будет жарким и сухим

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В ночь на понедельник, 26 августа, в Пензенской области термометр покажет +9…+14 градусов. Осадков не ожидается. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет облачно с прояснениями, около +18 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока, с порывами 6-11 метров в секунду. Вечером ожидается малооблачная погода, +25 градусов.

Согласно народным приметам, туман над лесом 26 августа очень воодушевит любителей «тихой охоты». Он означает, что скоро появится много грибов.

Тихий вечер в этот день предвещает хорошую погоду, а вот ветер - ненастный сентябрь.

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