26 августа в Пензенской области будет жарким и сухим

В ночь на понедельник, 26 августа, в Пензенской области термометр покажет +9…+14 градусов. Осадков не ожидается. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского УГМС.
Утром будет облачно с прояснениями, около +18 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
Воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока, с порывами 6-11 метров в секунду. Вечером ожидается малооблачная погода, +25 градусов.
Согласно народным приметам, туман над лесом 26 августа очень воодушевит любителей «тихой охоты». Он означает, что скоро появится много грибов.
Тихий вечер в этот день предвещает хорошую погоду, а вот ветер - ненастный сентябрь.