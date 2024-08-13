Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|03:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

Пензячка вызвала спасателей, чтобы избавиться от животного в квартире

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 12 августа, в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила испуганная жительница областного центра.

Она рассказала, что в ее квартиру в доме № 26 на улице Антонова попала летучая мышь. Самостоятельно животное не смогло найти обратную дорогу.

На помощь нежданной гостье пришли спасатели - они отловили ее и выпустили на улицу, рассказали в ППСЦ.

Пензенцы время от времени сталкиваются с летучими мышами. Так, в августе 2021-го крылатый зверек запорхнул в квартиру на улице Ладожской и забился под кухонный гарнитур. Оттуда его также достали спасатели.

А в 2019 году летучая мышь избрала местом для спячки торговый центр.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте