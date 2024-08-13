Пензячка вызвала спасателей, чтобы избавиться от животного в квартире

13.08.2024 | 10:49

В понедельник, 12 августа, в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила испуганная жительница областного центра.

Она рассказала, что в ее квартиру в доме № 26 на улице Антонова попала летучая мышь. Самостоятельно животное не смогло найти обратную дорогу.

На помощь нежданной гостье пришли спасатели - они отловили ее и выпустили на улицу, рассказали в ППСЦ.

Пензенцы время от времени сталкиваются с летучими мышами. Так, в августе 2021-го крылатый зверек запорхнул в квартиру на улице Ладожской и забился под кухонный гарнитур. Оттуда его также достали спасатели.

А в 2019 году летучая мышь избрала местом для спячки торговый центр.