Пензячка вызвала спасателей, чтобы избавиться от животного в квартире

В понедельник, 12 августа, в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила испуганная жительница областного центра.
Она рассказала, что в ее квартиру в доме № 26 на улице Антонова попала летучая мышь. Самостоятельно животное не смогло найти обратную дорогу.
На помощь нежданной гостье пришли спасатели - они отловили ее и выпустили на улицу, рассказали в ППСЦ.
Пензенцы время от времени сталкиваются с летучими мышами. Так, в августе 2021-го крылатый зверек запорхнул в квартиру на улице Ладожской и забился под кухонный гарнитур. Оттуда его также достали спасатели.
А в 2019 году летучая мышь избрала местом для спячки торговый центр.