12 августа Пензенская область останется под влиянием циклона

11.08.2024 | 16:43

В понедельник, 12 августа, в Пензенской области ожидаются осадки и прохладная погода. Все из-за того, что регион остается под влиянием циклона.

В ночь на 12-е число температура опустится до +13…+15 градусов, будет малооблачно. Утром вероятен дождь, термометр покажет +13…+17.

Днем, по прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +18…+23 градусов. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Порывы западного ветра достигнут 9-14 м/с.

12 августа по народному календарю день Силы и Силуана, двух апостолов, сподвижников Петра. Пасмурная и прохладная погода в эту дату означала, что дождя можно не ожидать.

Также обращали внимание на рассветное небо: сильное мерцание звезд предвещало в скором времени обильные дожди. Осадки под вечер и с ветром толковались как знак затяжной сырой погоды.