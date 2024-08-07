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Из жизни

8 августа в Пензенской области ожидаются туман и гроза

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В четверг, 8 августа, синоптики Приволжского УГМС пообещали пензенцам местами кратковременные дожди, грозу.

В ночь на 8-е число ожидается переменная облачность, в некоторых районах Пензенской области – туман, осадки. Температура опустится до +10…+15 градусов.

Утром будет облачно с прояснениями, около +18 градусов. Днем в большинстве районов региона прогнозируется кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Порывы северо-восточного ветра достигнут 7-12 м/с. Термометр покажет +22…+27 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе область окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Кроме того, северный ветер принесет пензенцам прохладу.

8 августа по народному календарю Ермолаев день. В эту пору внимательно следили за природой. Например, если замечали лягушек, активно прыгавших у водоема, ожидали затяжных дождей.

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