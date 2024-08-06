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Из жизни

Пензячка получит компенсацию после истории с двойником

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67-летняя жительница Пензы через суд добилась взыскания компенсации морального вреда, нанесенного ей приставами.

Горожанку перепутали с пенсионеркой из Орехово-Зуевского района Московской области. Из-за долгов полной тезки в феврале 2021 года пензячке запретили проводить какие-либо регистрационные действия в отношении квартир в областном центре, находящихся у нее в собственности.

Обратившись в суд, женщина заявила, что приставы не проверили должным образом данные, халатно отнеслись к своей работе, чем причинили ей, больному пожилому человеку, нравственные страдания.

Истица подчеркнула, что всю жизнь была честной, а ее записали в должники, это унижает ее честь, достоинство и отражается на здоровье.

Как оказалось, пристав-исполнитель из Орехово-Зуевского района при размещении в базе постановления о возбуждении исполнительного производства внес не все данные должницы, из-за чего и произошла ошибка.

В итоге с Главного управления ФССП России по Московской области в пользу пензячки взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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