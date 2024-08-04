Синоптики рассказали, какую погоду ожидать 5 августа

04.08.2024 | 15:55

В ночь на понедельник, 5 августа, в Пензенской области вероятны гроза, кратковременный дождь. Температура опустится до +11…+16 градусов.

Утром будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Днем синоптики Приволжского УГМС обещают облачную с прояснениями погоду, восточный и северный ветер, скорость которого достигнет 7-12 м/с.

Воздух прогреется до +21…+26 градусов. Ожидаются кратковременный дождь, гроза.

5 августа в народном календаре - Трофим Бессонник. Чтобы получить подсказки о погоде в ближайшие дни, наблюдали за ночным небом. Множество ярких звезд предвещало осадки.

В целом предстоящая неделя в регионе ожидается дождливой. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке около +24 градусов.