1 августа подскажет пензенцам, какой будет осень

31.07.2024 | 22:00

В четверг, 1 августа, жителям Пензенской области понадобятся зонты. Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют осадки в темное время суток, а также днем.

В ночь на четверг местами ожидаются гроза, кратковременный дождь. Термометр покажет +10…+15 градусов.

Утро будет пасмурным, температура не превысит +17 градусов. Днем прогнозируются переменная облачность дождь или гроза в большинстве районов региона. Воздух прогреется до +21…+26 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе на погоду в области будут влиять атмосферные фронты. Они принесут кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

1 августа в народном календаре Макринин день. По тому, насколько сырым он выдастся, судили о том, какой будет приближающаяся осень: если шел дождь, то и ждали дождливую.