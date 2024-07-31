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Из жизни

1 августа подскажет пензенцам, какой будет осень

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В четверг, 1 августа, жителям Пензенской области понадобятся зонты. Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют осадки в темное время суток, а также днем.

В ночь на четверг местами ожидаются гроза, кратковременный дождь. Термометр покажет +10…+15 градусов.

Утро будет пасмурным, температура не превысит +17 градусов. Днем прогнозируются переменная облачность дождь или гроза в большинстве районов региона. Воздух прогреется до +21…+26 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе на погоду в области будут влиять атмосферные фронты. Они принесут кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

1 августа в народном календаре Макринин день. По тому, насколько сырым он выдастся, судили о том, какой будет приближающаяся осень: если шел дождь, то и ждали дождливую.

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