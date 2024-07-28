Женщину удивил подход к льготам в Пензенском зоопарке

28.07.2024 | 11:21

Администрация Пензы объяснила горожанке Розе М., почему не всякий пенсионер может приобрести льготный билет в зоопарк.

«Уважаемый мэр, почему в нашем зоопарке пенсионный возраст начинается с 70 лет?» - поинтересовалась женщина в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

Представитель мэрии в своем ответе сослался на российские законы.

«Организации культуры вправе самостоятельно устанавливать льготы при посещении мероприятий. В соответствии с внутренними правилами и политикой зоопарка, а также с учетом финансовых возможностей и других факторов, льготное посещение учреждения лицами пожилого возраста предусмотрено с 70 лет», - пояснили Розе.

Помимо пенсионеров, особый порядок существует для инвалидов, срочников. Бесплатно зоопарк могут посетить участники СВО и членов их семей. Чтобы воспользоваться льготами, им требуется представить пакет бумаг, в том числе копии документов, подтверждающих службу в зоне спецоперации, заключение контракта с ВС РФ, родственные связи (свидетельства о браке и рождении детей).